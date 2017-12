A la premsa unionista no li surten els números: Majoria absoluta independentista en l'última enquesta d'El Español

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

3 de desembre de 2017, 13.40 h

Jo al GPS li he donat la referència de la Cova de lladres i corruptes d'Ali Baba per anar-hi, i m'ha dirigit a C/ Gènova, 12 de can madrit. Com a una altra opció, m'ha dirigit al congrés dels imputats, també de can madrit.