[Vídeo] Puigdemont resumeix en dos minuts com la teoria de la fractura social és falsa

Última actualització Diumenge, 3 de desembre de 2017 13:30 h

El president explica al diari De Standaard i davant de 500 persones les veritats més incòmodes de l'Estat

Redacció | El president legítim de la Generalitat segueix el seu periple d'entrevistes amb els mitjans situats a la capital d'Europa per explicar el projecte independentista i les vergonyes autoritàries de l'Estat espanyol.

En una entrevista davant de 500 persones amb dues periodistes del diari flamenc De Standaard, el president ha retratat la divisió que hi ha a l'Estat espanyol responent a la pregunta si el projecte independentista divideix: "Jo faria la pregunta al revés, l'autoritarisme espanyol ha provocat aquesta divisió? El projecte de la unitat d'Espanya divideix els catalans? No ha estat la dependència d'Espanya i l'autoritarisme de l'Estat espanyol el que ha provocat aquesta divisió? Jo crec que ha estat justament això. Tots heu vist les manifestacions d'aquests anys, milions de persones que han respectat la convivència, han estat pacífiques. Aquesta no és la imatge d'una societat dividida"

Davant la pregunta de si hi ha un projecte de conciliació, Puigdemont ha seguit, "Constantment, nosaltres estem orgullosos de tenir una societat amb una profunda cohesió social. En el darrer any hem rebut una onada migratòria important i hem estat capaços de gestionar-la bé, de tenir una societat completament plural, amb gent d'orígens i llengües molt diversos, amb tantes famílies, com la meva, amb arrels a tot arreu".

Les periodistes, que insistien en l'origen de la fractura social que pregona el Gobierno, han topat amb una contundent resposta a la teoria: "Jo conec amics que no es parlen arran d'una discussió sobre futbol. O per si hauríem d'estar o no a l'OTAN, o pel debat entre república o monarquia, per la violència de l'Estat. És clar que a la societat democràtica hi ha debat, de vegades és un debat profund... No hi ha un debat intens al voltant les eleccions a la presidència de França? Fins i tot a les famílies. O sobre el Brèxit? Aquells que som capaços de reconciliar la població som aquells que hem renunciat a la violència. Els que han fet servir la violència i la imposició no són pas els més autoritzats per reconciliar la societat, al contrari, són un perill".

