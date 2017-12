El president de la Borsa de Barcelona es carrega els suposats efectes econòmics de l'1-O: ''s'han exagerat molt''

Última actualització Diumenge, 3 de desembre de 2017 14:30 h

Hortalà admet que els inversors estan "a l'expectativa", però preveu que l'Ibex tanqui l'any a l'alça

ACN | El president de la Borsa de Barcelona, Joan Hortalà, ha explicat que els inversors nacionals i internacionals estan a "l'expectativa" des de l'1-O amb un "fons d'una certa inseguretat per veure què pot passar" però, tot i això, ha previst que la borsa espanyola acabarà l'any amb una tendència alcista.

El president de la Borsa de Barcelona, Joan Hortalà

En una entrevista amb l'ACN, el president de la Borsa de Barcelona ha reconegut que "la situació política condiciona l'ambient" però no ha atribuït la "sensació d'expectativa" únicament al procés. Hortalà també ho explica per la pròpia "dinàmica i evolució del mercat" que està "relativament pla". D'altra banda, el president de la Borsa de Barcelona ha afirmat que d'aquí a finals d'any tenen un pronòstic "optimista" de tancament de l'exercici: "La previsió que tenim és que acabarem amb una pujada relativament perceptible sobre els índexs actuals", ha avançat. En aquest sentit, Hortalà ha criticat que els efectes econòmics de la situació política "s'han exagerat molt".



"Si no s'arriba a una solució satisfactòria i es confirma que els índexs d'altres tipus activitats com el comerç o el turisme entren en davallada, l'economia es pot veure condicionada i òbviament la borsa ho reflectirà", ha matisat Hortalà, que ha afegit que "l'inversor internacional i també el nacional vol tranquil·litat i seguretat jurídica". El president de la Borsa de Barcelona ha lamentat, però, que es faci "campanya política" amb previsions econòmiques amb pronòstics negatius atribuïts al procés.

En relació a les eleccions del 21-D, Hortalà ha dit que veu el "panorama molt complicat". "No hi haurà una solució al problema català", ha assegurat, però també ha confiat que podrien establir-se les bases perquè s'iniciï "un diàleg" per una "nova entesa" entre Catalunya i Espanya. "Potser amb persones noves d'un costat i altre" o "amb una via més tècnica que política", ha aventurat. Això donaria una "pausa" que permetria "encarrilar" la situació, la qual cosa tindria "repercussions positives" per a l'economia.

El màxim responsable de la Borsa de Barcelona ha recordat que l'impacte més destacable de la situació política en els mercats es va produir els dies posteriors al referèndum amb la "forta davallada" d'alguns valors –com Banc Sabadell o CaixaBank- perquè els inversors "van vendre de forma irracional i massiva, sobretot els estrangers" però ha puntualitzat que "es va corregir ràpidament" . "Fins al mes d'octubre el procés no cotitzava", ha recordat Hortalà, que ha emfatitzat que la borsa també es veu influïda per molts altres factors perquè està "molt globalitzada".

De fet, l'Ibex 35 va començar 2017 per sobre dels 9.300 punts i va assolir el seu màxim anual el 8 de maig en situar-se en 11.177 punts. A partir d'aquí, va iniciar un lleuger descens, que es va agreujar amb l'esclat del conflicte polític a Catalunya. Després dels fets de l'1-O, l'índex borsari de referència va perdre els 10.000 punts (concretament, el dia 5 d'octubre, quan es va situar en 9.934 punts). Després d'una recuperació amb alts i baixos, l'Ibex 35 ha tancat el novembre per sobre dels 10.100 punts.