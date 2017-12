Imponent concert de 10.000 músics i cantaires a plaça Espanya en pro de la llibertat dels presos polítics

Última actualització Diumenge, 3 de desembre de 2017 16:45 h

Acull un recital sense precedents per exigir l'alliberament dels 'Jordis' i els consellers destituïts i el retorn dels membres del Govern que són a Bèlgica

ACN | Uns 10.000 músics i cantaires voluntaris han omplert de música la plaça d'Espanya en un concert històric sense precedents a Barcelona impulsat per Òmnium Cultural i Músics per la Llibertat. Amb el recital s'ha volgut mostrar el compromís del món artístic en la defensa de les institucions catalanes i l'exigència perquè surtin de la presó Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i els vuit consellers destituïts, així com la tornada a Catalunya de Puigdemont, Serret, Puig, Comín i Ponsatí. "Fem de la nostra llibertat el nostre himne, fem de la música la nostra veu", ha estat el missatge que s'ha volgut donar en el concert on han sonat, entre d'altres, 'L'Estaca' de Llach, 'El Cant de la Senyera', de Lluís Millet amb lletra Joan Maragall, 'L'Himne de l'Alegria', de Beethoven o 'Els Segadors'.

El repertori, de sis peces, volia combinar obres mundialment conegudes amb creacions d'autors catalans, com 'Sant Martí del Canigó', de Pau Casals o 'Viatge a Ítaca', de Llach. La batuta l'han portat sis prestigiosos directors musicals de la talla de Josep Ferrer, Josep Vila, Edmon Colomer, Antoni Alburquerque, Jordi Llobet i Salvador Brotons.

Fins dissabte s'havien inscrit en la iniciativa 9.952 participants, dels quals 6.284 eren cantaires i 3.668, músics. Pel que fa a la tipologia d'instruments, s'han comptabilitzat més de 700 guitarres, 520 violins, 470 saxos, 373 flautes travesseres, 277 clarinets i 216 violoncels.

Cares conegudes del món musical català també han volgut fer la seva aportació amb la seva presència del concert com és el cas del líder dels Sopa de Cabra, Gerard Quintana. Es dona el cas que ell i d'altres presents aquest diumenge van participar dissabte en el concert organitzat per l'ANC per recaptar fons per a la caixa de solidaritat, i que va omplir l'Estadi Lluís Companys amb 50.000 espectadors.

El manifest llegit durant l'acte expressa el compromís dels participants per la defensa de les institucions catalanes i del dret a decidir. "Com a músics, creiem en els valors de la democràcia i la llibertat" indica. Davant l'actual situació els músics "ens hem sentit interpel·lats per la repressió i l'autoritarisme de l'estat espanyol". "Volem reafirmar el paper fonamental que han de tenir la música i la cultura en la societat del nostre país", expressen els adherits, mostrant el seu convenciment "del poder transformador del nostre art".

"Volem posar música al servei d'aquest moviment social massiu que fa una crida a la mobilització pacífica davant la rigidesa, intransigència i autoritarisme de l'Estat", prossegueix el manifest, que conclou amb el posicionament del col•lectiu en "la defensa del govern legítim de la Generalitat de Catalunya i les institucions catalanes". A més, els signants reclamen "la suspensió de l'article 155 de la Constitució i de la intervenció de l'Estat", "l'alliberament dels presos polítics" i "l'aturada de l'ofensiva judicial".

"Defensem el dret d'autodeterminació"; tanca l'escritv. "Creiem que el poble català té el dret de decidir lliurement el seu futur i d'exercir plenament la seva sobirania", prossegueix. "Davant la repressió, avui diem més que mai: 'Fem de la nostra llibertat el nostre himne, fem de la música la nostra veu!", conclou el manifest.

En declaracions als mitjans, Marcel Mauri ha volgut destacar l'èxit de la convocatòria tot i fer-se "en un fred matí de desembre". "Un acte que emociona i que dona molt de caliu", ha afegit, no sense denunciar la situació "d'injustícia i vergonya democràtica" actual. Ha recordat que que el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, el de l'ANC, Jordi Sànchez, el vicepresident Junqueras i set consellers més siguin a la presó i que Puigdemont i quatres consellers més són a Bèlgica. "Mentrestant, l'extrema dreta pot campar pels nostres carrers amb total impunitat"; ha lamentat.