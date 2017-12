Carrizosa tem que el 21-D sigui la segona volta de l'1-O

Última actualització Diumenge, 3 de desembre de 2017 17:45 h

Demana que l'unionisme vagi a votar "massivament" per evitar una victòria independentista

Redacció | Les paraules del president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, sobre el fet que les eleccions del 21 de desembre són la segona volta del referèndum de l'1-O, boicotejat a cop de porra i violència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, han posat molt nerviosos els unionistes com Carrizosa, que ha negat que sigui la segona volta.

El candidat número 2 de C's a les eleccions del 21-D, Carlos Carrizosa, ha negat que el 21-D sigui una "segona volta". Els nervis del ciutadà s'han fet molt visibles quan ha respost que Puigdemont "hauria de tornar per donar la cara davant dels jutges" i carregar contra el recompte paral·lel que proposen les forces independentistes per evitar la manipulació dels vots: "aquí no hi ha invents i els recomptes dels vots no els farà Junqueras" perquè seran unes eleccions democràtiques amb garanties on no es podrà votar cinc vegades".

El temor que el 21-D sigui el referèndum que mai permetran han empès el nacionalista espanyol a demanar que es voti "massivament" per acabar amb el procés.