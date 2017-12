Rovira fa una crida al món municipal per construir la República

Última actualització Diumenge, 3 de desembre de 2017 18:45 h

La líder d'ERC demana "conjurar-se" per obtenir el 21-D el mandat per desplegar el nou Estat

ACN / Redacció | La secretària general d'ERC, Marta Rovira, s'ha dirigit aquest diumenge a alcaldes, regidors i portaveus republicans per unir forces de cara a les eleccions del 21-D. "Avui ens conjurem per tornar a obtenir el 21-D un mandat democràtic per seguir construint República", ha afirmat Rovira en la cloenda de l'acte 'El món local amb la democràcia'. Segons la secretària general d'ERC la nova República passa per "construir uns ajuntaments més forts que siguin uns autèntics governs locals" i deixar enrere la "cotilla" de l'estat espanyol. Rovira també ha aprofitat l'ocasió per denunciar "la repressió" que han patit els més de 700 alcaldes de Catalunya citats per la Fiscalia pel seu suport al referèndum de l'1-O i les conseqüències del 155 als consistoris amb "l'excessiva burocratització i la intervenció de les finances de la Generalitat". Paral·lelament, Rovira ha reclamat una vegada més la llibertat dels presos polítics: "No podem tolerar que continuïn a presó".

Foto de família amb alcaldes i regidors d'ERC en la cloenda de l'acte 'El món local amb la democràcia' © Jordi Bataller Comparteix Tweet

"Construir república –i continuar-ho fent a partir del 22 de desembre- per nosaltres també significa construir-la des dels ajuntaments, des dels consells comarcals, des de la base del nostre país, des dels carrers i dels barris, des de les nostres institucions", ha insistit la secretària general d'ERC, que ha apostat perquè els consistoris de Catalunya es converteixin "en autèntics governs locals". "Això vol dir que tinguin més competències i millor finançament, ben al contrari del que imposa el govern espanyol amb la llei d'estabilitat pressupostària i ara amb el 155", ha continuat Rovira, que volgut alertat que l'aplicació d'aquest article de la Carta Magna a Catalunya ja està afectant el dia a dia dels ajuntaments. "La bona gestió de la Generalitat i del Departament d'Economia en concret havia aconseguit que es pagués als consistoris en un període de sis mesos", ha recordat.

"Ara, aquest termini ja es pot veure alterat i retardat pel 155 a causa de la burocratització de tots els tràmits i la intervenció de les finances de la Generalitat", ha lamentat la número 2 d'ERC per Barcelona, que ha assenyalat que aquesta situació pot afectar serveis socials bàsics i pagaments a entitats del tercer sector. De fet, Rovira ha reiterat que Catalunya està patint una "verdadera persecució" amb l'excusa del procés independentista. "Volem denunciar la repressió als més de 700 alcaldes citats per la Fiscalia però també de molts treballadors públics, interrogats fins i tot policialment", ha comentat la secretària general d'ERC, que ha finalitzat posant algunes xifres. "Tenim fins a 362 processos judicials al món local per impulsar la sobirania fiscal al nostre país i d'altres 106 per no penjar determinades banderes als balcons dels consistoris", ha detallat Rovira. "Són centenar i centenars de procediments oberts i això s'ha de denunciar i fer visible", ha conclòs.