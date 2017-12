Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 09:40 h

El conseller creu que les causes contra el procés acabaran davant la justicia internacional

ACN | El conseller Antoni Comín ha defensat un govern amb "dos braços, un a Catalunya i un altre a l'exili" per mantenir l'objectiu de la República, tot i que aquest, reconeix, "és un camí llarg i complicat". Puigdemont i els consellers a Brussel·les declaren aquest dilluns davant del jutge belga que ha de decidir sobre l'ordre d'extradició emesa per la justícia espanyola.

El conseller ha explicat en una entrevista a El Món , des de Brussel·les, que cal "tota la força interior i exterior" ja que, des de Bèlgica, "en termes de relat, tenim un marge de maniobra molt més alt", tot i que no estan en condicions de "prendre decisions jurídicament", ha reconegut.

En aquest sentit, Comín creu que aquest govern dins de Catalunya podrà "signar decrets" o "gestionar un pressupost" però estarà "sota l'amenaça permanent del govern espanyol".

Tanmateix, preveu que la causa oberta contra el govern cessat pel 155 acabarà a la justícia internacional. "Pot acabar als tribunals europeus i Espanya, davant el Tribunal Europeu de Drets Humans, ha perdut molts casos", ha recordat el conseller, tot i que ha lamentat la lentitud d'aquest tribunal.

Sobre la seva situació judicial, ha preferit no fer "gaires pronòstics" sobre el temps que pot durar la seva situació fora de Catalunya i manté que tenen no només el dret sinó "el deure" de seguir exercint com a Govern, pel mandat de l'1-O.

Sobre les eleccions del 21-D, ha considerat que "ens juguem la supervivència com a país". Comín ha afirmat que l'opció de presentar-se en llistes separades "és útil", a l'hora de captar votants però no s'ha posicionat en contra de la llista única.

