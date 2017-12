Puigdemont i els consellers, davant la justícia belga

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 11:00 h

El jutge de Brussel·les anunciarà la data de la seva decisió

ACN | El president Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig ja són davant del jutge belga per declarar per l'ordre d'extradició emesa per l'Estat espanyol. Han arribat a quarts de nou a l'edifici Portalis de la justícia belga i s'espera que la seva vista s'allargui durant tot el dia.

La Fiscalia belga defensa executar l'ordre d'extradició equiparant els càrrecs de sedició, rebel·lió, malversació, desobediència i prevaricació que els imputa la justícia espanyola als delictes de l'ordenament belga de 'coalició de funcionaris' i malversació.

En aquest sentit, la Fiscalia va recordar que "la norma general és la concessió de les ordres d'extradició i la denegació és l'excepció". Però el fiscal va descartar que hi hagués corrupció en l'actuació de Puigdemont i els consellers, un delicte que hauria suposat l'extradició automàtica, ja que forma part de la llista de 32 crims pels quals els estats poden ordenar automàticament l'enviament d'una persona buscada per la justícia cap al país que el reclama.

En qualsevol cas, la decisió no s'espera per aquest mateix dilluns. Al final de les declaracions el jutge pot decidir citar de nou Puigdemont i els consellers cessats o anunciar la data de la seva decisió. Sigui quina sigui la decisió del jutge, tant la defensa de Puigdemont com la fiscalia podran apel·lar fins a dues vegades i el procés es podria allargar fins al mes de gener.

