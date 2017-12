Eleccions sota Estat d'excepció: Junqueras, Forn i els Jordis continuaran a presó

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 10:20 h

La resta de consellers ja han pagat la fiança de 100.000 euros per sortir en llibertat

Redacció | El jutge Pablo Llarena fa diferència entre els presos polítics i decideix mantenir a presó sense fiança a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. D'altra banda, estableix una fiança de 100.000 euros per als consellers Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Carles Mundó, que la Caixa de Solidaritat ja hauria abonat.

El magistrat considera que no hi ha risc de fugida però considera que, en el cas dels quatre investigats que deixa a la presó, creu que hi ha risc de reiteració delictiva.



A la resolució, remarca que les aportacions que van fer els investigats que manté a la presó estan "directament vinculades a una explosió violenta que, de reiterar-se, no deixa marge de correcció o de satisfacció als que es vegin afectats per ella".



Les defenses dels presos polítics van demanar una nova declaració per fer revisió de la presó sense fiança imposada per la jutgessa Carmen Lamela i contraria a la sentència del TS que va deixar en llibertat als membres de la mesa.

Divendres passat van declarar tots davant al Tribunal Suprem i el jutge va ajornar fins dilluns al matí la seva decisió. Amb tot, dos dels quatre que romandran a presó, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, candidat a la presidència per ERC i el número dos de JxCat, no podran fer campanya amb normalitat.

Pels consellers que podran sortir de presó si paguen la fiança de 100.000 euros, el jutge ha decretat unes mesures cautelars. Se'ls retirarà el passaport, no poden sortir de l'Estat espanyol i han de comparèixer un cop a la setmana en un jutjat.

