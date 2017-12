Així han reaccionat les formacions polítiques a la decisió del Suprem

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 12:00 h

Consideren injusta la resolució del jutge de mantenir a presó a Junqueras, Forn i els 'Jordis'

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El jutge del TS, Pablo Llarenas, ha decidit mantenir a presó a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart perquè considera que hi ha un risc de reiteració delictiva. En contra, deixa en llibertat sota una fiança de 100.000 euros a la resta de consellers empresonats, que podrien sortir aquest dilluns de la presó. Amb tot, el jutge fa una diferència entre els presos polítics i condiciona l'inici de la campanya electoral. Les reaccions a la xarxa no s'han fet esperar.

Els presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, arribant a l'Audiència Nacional el 16 d'octubre del 2017 per declarar per sedició © Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes decisió, Pablo Llarena, presos polítics, reaccions, TS

Avui sis consellers dormiran a casa seva, però fins que no tornin TOTS no descansarem. Jordis, Quim i Oriol, no us deixarem MAI sols! — (((Elsa Artadi))) (@elsa_artadi) 4 de diciembre de 2017

Tanmateix, el número cinc de la llista de la CUP per Barcelona, Jordi Salvia, vincula la decisió de Llarena a motius selectius i polítics. "Un d'Òmnium, un de l'ANC, un d'ERC i un del PDEcat. Més que de presoners, ja podem parlar directament d'ostatges polítics", afirma també a Twitter.





Si els Jordis no tornen, si mig govern segueix empresonat, aquest 21D, per si algú encara dubtava, només hi ha dos blocs: democràcia vs autoritarisme. Pretendre que no és així és fer costat a la dictadura. https://t.co/BEA6u6lQ2l — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 4 de diciembre de 2017 El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech considera "absolutament injust" mantenir uns empresonaments provisionals que, a més, creu que "no s'haurien d'haver produït mai". Per la seva banda, Iceta veu una "mala notícia" la decisió del TS i considera que la llibertat s'hauria d'haver "estès" a tots.



Con la decisión del magistrado del Tribunal Supremo se demuestra que la Constitución española no es un chicle que se estira hasta permitir la independencia como afirmó @junqueras. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 4 de diciembre de 2017 Per contra, el líder del PPC, Xavier García Albiol, afirma que amb la decisió del magistrat del Tribunal Suprem es demostra que la Constitució espanyola "no és un xiclet que s'estira fins a permetre la independència com va afirmar Junqueras", ha escrit a les xarxes. L'exsecretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha sentenciat que "si els Jordis no tornen, si mig Govern segueix empresonat, aquest 21-D, per si algú encara ho dubtava, només hi ha dos blocs: democràcia vs autoritarisme", ha escrit en una piulada a Twitter. "Pretendre que no és així és fer costat a la dictadura", ha insistit.

Notícies relacionades

ERC considera que “l'Estat espanyol comet una nova injustícia” amb la seva decisió, i demana la llibertat per a tots quatre. “Us volem a casa, us volem lliures”, escriuen. A més, celebren l’alliberament de Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Jordi Turull, Meritxell Borràs i Josep Rull. “Bentornats”, han publicat a la piulada.Per la seva banda, la directora de campanya de JxCat, Elsa Artadi, ha dit que "avui sis consellers dormiran a casa seva però fins que no tornin tots no descansarem". "Jordis, Quim i Oriol, no us deixarem mai sols", afirma també Artadi en el seu compte de Twitter.