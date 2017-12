La sorpresa més naïf de Coscubiela i Rabell amb la decisió del Suprem

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 12:50 h

Titllen d'"incomprensible" la notícia que Junqueras, Forn i els Jordis continuïn empresonats

Redacció | Els qui foren les cares visibles dels comuns al Parlament de Catalunya, Lluís Rabell i Joan Coscubiela, no han pogut amagar la seva sorpresa davant la decisió de la jutge Llarena de mantenir la presó al vicepresident i conseller de l'Interior legítims de la Generalitat, a més del president de l'ANC i el d'Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

Coscubiela, que juntament amb Rabell, va ser un dels grans protagonistes de la campanya de desprestigi contra el full de ruta independentista, com es va poder veure en l'episodi de l'anunci de la data del referèndum el 9 de juny d'aquest any quan el número 3 de la llista dels comuns va afirmar que "la prova que l'anunci de referèndum d'ahir no té cap efecte, és que el Govern espanyol, sempre actiu i agressiu judicialment, no ha fet res", ara es mostra preocupat per la decisió del jutge Llarena.