La justícia espanyola no s'atura: investiguen tres comandaments dels Mossos per l'1-O

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

4 de desembre de 2017, 13.46 h





He de tornar a repetir un comentari que ja he fet fa uns moments:





* * * *



Ara ja no podem dir que ens agafa per sorpresa.





Tots sabem que l' administració de "justícia" a l'esPPaÑÑÑÑola és uns FARSA INDECENT. Que està DESCARADAMENT SUPEDITADA A L'EXECUTIU, al govern dels FRANQUISTES del PP.





Tots sabem que l''estat esPPanyyols és una VERGONYA PER A EUROPA i per a la democràcia, però que Europa, amb un Parlament on la DRETA del GruPP PPoPPular euroPPeu té la majoria, degut a ... Llegir més