La número 2 de Domènech planta els comuns i no farà campanya pel partit

Així de clar ho explica Marta Sibina en un text que ha publicat a les xarxes: "No participaré a la campanya de CeC"

A l'escrit parla que quan es va apuntar a les llistes d'ECP va "considerar que la proposta política per a Catalunya era una aposta valenta en favor de la demanda majoritària de la societat catalana pel dret a decidir". Afegeix que "en aquella campanya vam ser absolutament clars".

Sibina recorda també què feien els comuns fa dos anys: "Dèiem que calia fer processos constituents que calia utilitzar tou els mitjans polítics I jurídics existents, o cercar-ne de nous, per poder assolir aquest objectiu"

Però la gironina s'ha topat amb la realitat amb la realitat espanyola i la de Podemos: "lamentablement, però, a cap de les dues voltes de les generals vam poder aconseguir la majoria necessària per Impulsar aquests canvis des del Congrés. Al contrari: [...] PP, PSOE Cs i el Rei s'han unit contra el dret a decidir dels catalans".

En canvi destaca les diferències entre Espanya i Catalunya: "centenars de milers de persones a Catalunya (independentistes i no independentistes) no es van rendir i van seguir lluitant, des del carrer i des de baix per fer realitat el seu dret a decidir".

I llavors, Sibina arriba a una conclusió: durant aquesta pre-campanya "he seguit amb la màxima atenció les declaracions i posicionament [...] d'En Cornú Podem (CeCP) i de Podemos i no puc estar d'acord en moltes de les coses que he sentit aquests dies".

Coherència: 4 punts en desacord

Com bé deia la diputada catalana a Madrid per coherència, no seguirà els passos dels de Colau: "no puc compartir el discurs que equipara la DUI i el 155" i també afegeix "no puc compartir posicionaments com el de Podemos que redueix la situació política catalana a 'un intercambio de golpes' quan els únics cops els han rebut milers de ciutadans pacífics". Encara té un tercer motiu per fer boicot a la campanya de Podemos: "no puc compartir l'argument expressat per diversos dirigents a les últimes hores culpant l'independentisme de 'despertar el feixisme'. No calen gaires explicacions sobre aquest

punt.

Per acabar recorda que ara CeC "diu que refusa absolutament qualsevol tipus d'unilateralitat quan a ECP dèiem que la solució havia de ser sense cap tipus de subordinació".

Dard per Colau

Sibina no pot callar i recorda: "l'Ada actuava unilateralment quan aturava desnonaments, en Xavi actuava unilateralment quan intentava parar el Pla Bolonya i jo ocupava el CAP del meu poble unilateralment quan Boi Ruiz el volia tancar... El 15M va ocupar places a tot l'Estat de manera unilateral saltant-se les

amenaces de tot tipus de Govern. No puc evitar preguntar-me on s'ha decidit que la desobediència civil i la resistència pacífica ja no són les nostres eines?"

Les maneres de Podemos

Sibina es queixa que com a representant dels ciutadans que m'han triat, no he estat consultada ni convidada a participar en cap debat per decidir quina postura adoptaria ECP davant els abusos que estan patint els drets de les catalanes i els catalans". i encara revela una dada important: "he intentat durant mesos parlar amb en Xavi Domènech i amb en Pablo Iglesias [...] però va ser impossible".