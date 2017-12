La CUP només investirà un Govern que prengui la via unilateral cap a la República

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 14:00 h

Segons Carles Riera, "aquest és el moll de l'os del programa electoral"

ACN| El candidat de la CUP a la presidència de la Generalitat, Carles Riera, avisa a la resta de partits independentistes que els anticapitaleistes només investiran un Govern que aposti per l'aplicació "unilateral" de la república i passi pàgina de l'autonomisme. El líder de la CUP assegura que encara no hi ha cap concreció sobre un eventual acord amb ERC i Junts per Catalunya per tancar algun punt en comú del programa electoral que apunti en aquesta línia. Durant la presentació de la campanya, els cupaires han anunciat un seguit d'actes de caire reivindicatiu per mantenir-se "dempeus" en la desobediència. L'eslògan, expliquen, representa la fermesa davant la repressió. Riera ha defensat que la candidatura de la CUP és l'expressió dels "milions de persones" que volen que a partir del dia 22 de desembre es comenci a aplicar de manera "real i pràctica" la república i que això es faci de manera unilateral. "Aquest és el moll de l'os del programa electoral", assegura.

És per això que visa ERC i Junts per Catalunya que només si aposten "des del minut zero" per aquesta via unilateral es poden propiciar acords d'investidura o de governs en els que la CUP pugui acabar participant. A hores d'ara, a poques hores de l'inici de la campanya electoral no existeix, diuen, cap acord programàtic en aquest sentit.

"Volem construir la república de l'1-O, desobeint l'estat i el 155 i actuant amb unilateralitat", insisteix el líder cupaire. Per Riera, el 22 de desembre serà com el 28 d'octubre, l'endemà de la proclamació de la república: "Començarem a actuar des del carrer per materialitzar-la".

En aquest sentit, la CUP proposarà també la creació d'una "institucionalitzat complementària per combatre els contrapoders i apoderar el poble" o, el que és el mateix, la creació de l'assemblea constituent. "Tot això ho farem des de la impugnació del règim del 78 i de l'actual UE", afegeix.

Riera també ha respost durant la presentació de la seva campanya les paraules del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que culpava l'independentisme de fer despertar el feixisme i el franquisme. "Qui el fa despertar és el govern del PP amb la connivència del PSOE i l'equidistància de Podemos. Això és el que els dona oxigen", ha etzibat.

Una campanya per estar "dempeus davant la repressió"

Pel que fa a la campanya electoral, la CUP farà un total de 85 actes arreu del territori sota el lema 'Dempeus'. La número 2 per Barcelona, Maria Sirvent, ha detallat que aquest concepte representa "la fermesa davant la repressió" i l'esperit de l'1-O i de les aturades i vagues que van tenir lloc després del referèndum.

Davant uns comicis que consideren "il·legítims", els actes de la CUP no preveuen tenir els to festiu de la passada companya pel referèndum de l'1-O. En l'escenari que suposa l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola, argumenten, cal estar dempeus per defensar "els drets socials, la república i l'assembla constituents". D'aquesta manera, explica Sirvent, es representa també "la voluntat de no claudicar" i per empènyer les institucions "perquè arribin allà on va arribar el poble l'1-O?".



Pel que fa al pressupost de la campanya, la CUP preveu una despesa de 433.526 euros: 113.500 en l'organització d'actes, 307.026 per a comunicació i propaganda electoral i 13.000 més per a despeses administratives. És el partit amb un pressupost més baix per a la campanya del 21-D.

Cinc actes centrals i forta presència a l'àrea metropolitana

Territorialment, el focus de la campanya de la CUP es posa en cinc gran actes centrals. Un a cadascuna de les quatre capitals i un gran acte de tancament de campanya el dia 19 de desembre, que es farà de manera descentralitzada i conjunta a Barcelona, Figueres, Reus, Tàrrega i Alcanar.

Pel que fa a la resta d'acte nacionals, la CUP preveu també dos grans actes a Deltebre i a Blanes, mentre que la resta del calendari es concentra a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment al Baix Llobregat. Seran a Sant Boi, Hospitalet, Sant Feliu, El Prat, Cornellà, Santa Coloma o Terrassa.

Curiosament, la CUP no farà campanya el 6 de desembre, dia de la Constitució per expressar-hi el seu rebuig. Tot i que sí que hi haurà presència pública del partit al carrer, no s'organitzarà cap gran acte de partit. Aquell dia, els anticpitalistes oferiran una roda de premsa a la seu de l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Aquest dilluns al vespre, la CUP iniciarà la campanya a l'Institut Jaume Balmes de Barcelona, que va ser col·legi electoral l'1 d'octubre. Aquest va ser un dels centres on la policia espanyola va carregar contra les persones que volien votar. Hi seran el cap de llista, Carles Riera, i la número 2 per Barcelona, Maria Sirvent.