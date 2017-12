Albiol exposa la ''sinceritat'' com la vara de mesurar del Suprem

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 14:30 h

El líder popular acusa el republicà de no mostrar penediment

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Xavier Garcia Albiol ha explicat una de les vares de mesurar del jutge Llarena, la sinceritat. Segons el líder del partit nacionalista, és "lògic" que el vicepresident legítim de la Generalitat torni a la presó.

En declaració als mitjans de comunicació, el candidat del Partit Popular a la presidència de la Generalitat ha manifestat que entra dins la lògica que Junqueras torni a la presó perquè no hi ha una "penediment sincer". En aquest sentit, Albiol justifica el retorn amb el fet que el vicepresident "no transmet sinceritat" i ha intentat "utilitzar les circumstàncies" per sortir de la presó.

Segons el popular, la decisió del Suprem "ni suma ni resta: és del tot indiferent" i rebat, "si l'haguessin deixat en llibertat, Junqueras seria un heroi per als independentistes, i ara que serà un màrtir".

Notícies relacionades