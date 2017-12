Sànchez i Cuixart reivindiquen el seu pacifisme i anuncien recursos al Suprem

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 15:00 h

Les seves defenses asseguren que hi ha "errors" a la resolució del jutge Llarena

ACN| Les defenses de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han reiterat que en tot cas van actuar de manera pacífica i han anunciat que recorreran la decisió del magistrat Pablo Llarena de mantenir-los a la presó de Soto del Real. La lletrada Marina Roig, que representa Cuixart, ha negat que "en cap moment hagi estat en la seva ment contribuir a cap esclat social". Més dur ha estat el lletrat de Sànchez, Jordi Pina, que assegura que la resolució conté "errors".

Per exemple, apunta que pren com a base per mantenir-los a presó el document 'Enfocats' -trobat a casa del número 2 de Junqueras-, i que el magistrat considera el pla estratègic del procés. Segons Pina, ni Sànchez ni Cuixart –tot i aparèixer al document- tenien coneixement d'aquest i, a més, posa de manifest que l'informe "no va signat, no té data i no se sap ni quan ni com es va fer". També critica que "l'única violència" a Catalunya l'han exercit "grups d'extrema dreta". Recorda que tots dos líders de les entitats han condemnat els actes vandàlics del 20 i 21 de setembre a la Conselleria d'Economia i ha titllat "d'inútils" els que van causar destrosses als cotxes de la Guàrdia Civil.



Els advocats han lamentat la decisió del Suprem que manté Sànchez i Cuixart (a banda de Junqueras i Forn) en presó incondicional. Els arguments del magistrat no han convençut els lletrats, que asseguren que la seva decisió es fonamenta en alguns "errors" del procediment. Per això, han anunciat que recorreran per aconseguir que, finalment, Llarena també deixi en llibertat els líders d'ANC i Òmnium. La decisió del jutge fa que Sànchez –que és número 2 de Puigdemont a la llita de Junts per Catalunya- no pugui participar a la campanya electoral que comença aquesta mitjanit.

La lletrada de Jordi Cuixart, Maria Roig, ha criticat que se'ls atribueixi "explosions de violència als carrers" i ha remarcat que totes les manifestacions organitzades per ANC i Òmnium Cultural "han estat pacífiques" i que mai ha passat "per les ments dels seus líders" que hi hagi cap mena de violència. "Només es volia canalitzar la protesta", ha argumentat.

El lletrat Jordi Pina –que també representa Josep Rull i Jordi Turull, que podran sortir de la presó sota fiança de 100.000 euros cadascun- ha reconegut que estava satisfet per la part que afecta als dos consellers destituït però "profundament decebut" per la decisió de Llarena de deixar empresonat l'expresident d'ANC.

"L'argumentació és errònia i no hi ha risc de reiteració delictiva", ha afirmat a les portes del Suprem poc després de conèixer la decisió del magistrat Pablo Llarena. Pina ha recordat que el magistrat ha viscut molts anys a Catalunya i que "sorprèn" que mantingui que van ser instigadors de manifestacions violentes. "Tots els catalans sabem que l'única violència l'han propiciat grups d'ultra dreta i mai la gent pacífica que va a les concentracions d'ANC i Òmnium", ha afirmat. Sobre els fets del dia 20 i 21 de setembre, ha titllat de "imbècils" els que van punxar rodes i causar desperfectes als vehicles de la Guàrdia Civil. Segons explica, tant Sànchez com Cuixart van lamentar i condemnar aquests incidents divendres davant el magistrat.

'Enfocats' com a base de l'argumentació de Llarena

L'advocat ha subratllat que durant la declaració els fiscals Consuelo Madrigal i Jaime Moreno no van fer cap pregunta a cap dels dos. En canvi, van mantenir la petició de presó basant-se en l'informe 'Enfocats', que també apunta en la seva resolució el magistrat del Suprem.

Pina ha remarcat que aquest document s'ha incorporat a la causa directament a través de la Guàrdia Civil i sense que cap jutjat ho demanés, un fet que ja ha denunciat i que, segons afirma, està disposat a portar fins al Tribunal Constitucional. Apunta que l''Enfocats' és un document que no va signat, no té data i que tant Sànchez com Cuixart desconeixien la seva existència.

VOX recorrerà les fiances

Per la seva banda, l'advocat de l'acusació popular exercida per VOX, Javier Ortega, ha anunciat també recursos. Ara bé, aquests seran en contra de la decisió del magistrat de deixar en llibertat sota fiança sis dels consellers destituïts. Pel que fa al manteniment a la presó de Junqueres, Forn, Sànchez i CUixart, ha dit que estaven satisfets perquè "l'acatament a la Constitució que van fer a la declaració va ser poc creïble" i considera que tots formen part "del mateix entramat colpista".