Rovira veu la decisió del TS com un intent d'il·legalitzar la candidatura d'ERC

També ha lamentat que segueixin empresonats, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i ha afirmat que "estan pagant el preu polític per l'èxit del referèndum de l'1-O".

En una compareixença aquest dilluns, junt amb els membres del seu partit, Rovira assegura que el que volen és "guanyar les eleccions sense adversaris polítics, perquè saben que Junqueras és qui millor pot liderar aquest nou país". “Saben que és la garantia de fer república, de fer una república de tots i per a tothom, d’acabar amb els privilegis dels corruptes i amb l’immobilisme dels que no deixen que aquest país progressi”, ha dit.

En aquest sentit, la republicana veu la decisió del Suprem com un "intent encobert d'il·legalitzat la candidatura d'ERC". Tanmateix, creu que l'Estat té por que ERC guanyi les eleccions. "Li tenen por a Junqueras perquè saben que és el millor candidat", ha reblat.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal