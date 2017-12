Fachin creu que ''no hi ha més opcions'' que votar un partit independentista

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 17:30 h

Afirma que "la societat catalana va canviar l'1-O"

Redacció| "No hi ha gaires més opcions. Crec que ho he dit bastant clar". Així de contundent ha respost l'exsecretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachín, a la pregunta si votaria un partit independentista el 21-D. En una entrevista a 'El Temps', Fachín ha dit que el sobiranisme és la única via als comicis "ja no per l'independentisme, sinó per tot aquell que vulgui deixar enrere aquest malson".

Primer pla del secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, abans de participar en un acte de campanya per l'1-O al barri de Torreforta de Tarragona © Roger Segura Comparteix Tweet

En aquest sentit, reconeix sentir-se "més a prop d'ERC o de la CUP que de Catalunya en Comú". "Per mi, que no tinc com a objectiu la independència de Catalunya, el que més content em faria és que hi hagués una majoria independentista que digués a l'Estat i a tot el món que han perdut un altre cop. Ells, els repressors, els antidemòcrates, els violents, han perdut a les urnes", confessa Fachin.





Centralitat a Madrid







1-O, punt de partida



Segons Fachin, l'1-O la societat catalana va canviar, reconeix Fachin perquè la gent va passar per davant de tothom. "Va fer i va avançar més del que ho han fet els independentistes parlamentaris i Podemos i els Comuns", sentencia. I afegeix que "l'independentisme ha empès fins a trobar uns límits. Aquests també són límits per a les aspiracions" de l'esquerra no independentista. L'exsecretari de Podem aposta per la idea de la societat organitzada com a motor dels canvis reals. I això també "passaria per fer efectiva la república", explica. "Jo conec molts no independentistes que no tenen cap problema amb la idea de República i, fins i tot, de República catalana".

Puigdemont, lluny del PDeCAT



En ser preguntat per si el PDeCAT passaria per aquesta idea de fer política de baix a dalt, Fachin és contundent i diu que "el PDeCat pot dir missa". "Haurem de veure ben bé què és el PDeCAT. Jo veig a Puigdemont poc del PDeCAT. Escolto la Marta Pascal i penso com és que aquesta gent encara volta per aquí. Crec que va quedant poc del PDeCAT tal com ens l'imaginàvem", assevera.



Per últim, anuncia que no deixarà la política. "Aquests dos anys he tingut la sort de trobar-me molta més gent que està organitzada i vol canviar les coses. Quan jo vaig dimitir, molta gent d'arreu del territori també ho va fer i amb aquesta gent volem explorar la manera de seguir treballant en l'àmbit municipal", conclou Fachin.





D' altra banda, Fachin ha criticat durament la direcció general de Podemos: "ha quedat molt explícita aquesta intervenció, no perquè hagin canviat el secretari general, sinó perquè han interferit en les decisions preses des de Catalunya i això és el més greu", sentencia.Preguntat sobre en quin moment es va començar a trencar Catalunya Sí Que Es Pot, Fachin ha recordat la imposició de Joan Coscubiela com a portaveu del grup la primera vegada que es van reunir al Parlament. "Ens van dir que això ja estava negociat i no es podia discutir. Ens va sorprendre, perquè no ens havia dit ningú res d'aquest acord que sembla que hi havia. Ens vam adonar que hi havia uns pactes que s'havien fet, imagino que entre Pablo Iglesias i Joan Herrera, dels quals no en sabíem res i que van aplicar manu militari", ha explicat l'ex líder de Podem a Catalunya.