[Vídeo] Un fotògraf espanyol insulta i colpeja el cotxe de les conselleres sortint de presó en no poder fer fotos

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 17:00 h

S'enfada quan impedeixen que entri amb la càmera fins al vehicle

Gerard Sesé @gerardsese | Cap a tres quarts de quatre de la tarda d'avui les conselleres Meritxell Borràs i Dolors Basa han sortit de la presó d'Alcalá-Meco a Madrid. Un núvol de periodistes i fotògrafs restaven a la porta per intentar aconseguir alguna declaració i alguna instantània del moment. Algun periodista espanyol s'ha exaltat i ha intentat, sense èxit, fer una foto a tota costa a les conselleres.

Així són els periodistes espanyols... imagineu-vos quan escriguin les notícies... mare meva: atenció als insults i cops del fotògraf a la sortida de les conselleres de la presó. pic.twitter.com/DBpea3oYh8 — Gerard Sesé (@gerardsese) 4 de desembre de 2017

A les imatges que ha emès en directe a TV3 s'ha pogut veure com els periodistes intentaven penetrar, sense aconseguir-ho, dins dels vehicles que transportaven les conselleres i els seus familiars just a la sortida de la presó a Madrid. Un dels fotògrafs s'ha encarat amb un dels conductors que no li ha permès dilapidar la intimitat de les conselleres quan ha intentat entrar a un dels cotxes. La reacció del fotògraf espanyol ha estat del tot desmesurada amb insults com "payaso" i "gilipollas" (entre altres paraulotes a l'aire) i, fins i tot, donant un fort cop de puny al vidre del cotxe d'una de les dues exrecluses.