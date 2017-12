[Vídeo] Lapsus de Cospedal que dona per fet que guanyaran els unionistes

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 18:00 h

La popular explica el perquè s'han convocat aquestes eleccions

Gerard Sesé @gerardsese | La ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal va oferir un discurs ahir al Fòrum "La razón de" a Madrid i sense voler va explicar el veritable motiu pel qual s'han fet aquestes eleccions: perquè guanyi l'unionisme.

Amb tota la gansoneria i vehemencia possibles, la ministra del PP té clar per què s'han convocat eleccions el proper 21-D: no és per un afany democràtic, tampoc per donar veu als catalans. No, res d'això. El motiu és que el Gobierno dona per fet el resultat abans de jugar el partit. De fet, la numero dos del PP diu textualment: "aquestes eleccions s'han fet perquè guanyi el constitucionalisme" i, fins i tot, deixa entreveure que la presidenta serà Arrimadas.Aquestes declaracions donen encara més importància a la feina que faran els apoderats i els controls internacionals que exigia, des de la presó, el mateix vicepresident legítim Oriol Junqueras en el recompte de vots del 21-D.