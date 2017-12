El Gobierno, via 155, prepara l'ofec dels diaris digitals catalans

ACN Madrid | El secretari d’Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciat aquest dilluns que l’executiu espanyol “treballa intensament” en la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2018 i preveu una retallada de les subvencions del Govern als mitjans digitals. “L’única subvenció que estem repassant és la subvenció a mitjans de comunicació en català”, ha dit. No serà en l’àmbit del paper, les televisions o les ràdios, però “en l’àmbit del web les estem revisant”, perquè “no hi havia millor negoci a Catalunya en aquests quatre anys que muntar-se una web donant suport al procés per guanyar una subvenció”. Ha fet aquestes manifestacions davant la comissió conjunta de les Comunitats Autònomes del Senat, on ha comparegut per informar de l’aplicació de les mesures del 155 a Catalunya. Segons ha apuntat, l’aplicació del 155 s’està desenvolupant “segons els objectius plantejats” i ha permès “restablir l’ordre constitucional i estatutari”. “Es treballa per recuperar la normalitat”, ha afirmat.