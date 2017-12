Demanen a un ministre italià que intercedeixi contra el 155 per restablir relacions entre Catalunya i l'Alguer

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 19:30 h

L'article de la Constitució espanyola restringeix relacions a nivell social, econòmic i cultural

Redacció| Set ex alcaldes de l'Alguer (Itàlia) han enviat una carta al ministeri d’Afers estrangers italià i al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per tal que es torni a obrir l’Oficina de la Generalitat a l’Alguer, que l'aplicació de l'article 155 va obligar a clausurar. Des de la ciutat italiana, històricament lligada a Catalunya, es duien a terme tasques per promocionar la cultura catalana. Salvatore Piccioni, Andrea Frulio, Salvatore Scognamillo, Alfonso A. Ibba, Antonio Franco Baldino, Marco Tedde i Stefano Lubrano han demanat al ministre Angelino Alfano que intercedeixi per tal que es reobri l'oficina.

Una imatge al canal CatalanTV de l'Alguer, on s'ha explicat la notícia

Etiquetes 155, Alguer, Catalunya, Catalunya Usurpada

Els signants de la carta creuen injustificat el seu tancament i que "les vicissituds polítiques que confronten els governs espanyol i català no poden influir en els llaços històrics entre la ciutat i els representants del poble català". En aquest sentit, condemnen la manera fulminant com l'executiu de Rajoy ha interrumput la relació institucional entre els territoris.



Segons diu la missiva, "les relacions socials, econòmiques i culturals entre l’Alguer i Catalunya sempre han estat marcades per l’amistat que ha vinculat els pobles d’ambdues ribes", especialment des de la dècada dels seixanta. Des de fa anys, els alcaldes de l'Alguer han mantingut relacions amb Catalunya "que generen una estreta relació de col·laboració i estipulen acords amb institucions catalanes específiques amb projectes culturals i lingüístics específics".

L’Alguer té reconeguda per llei la seva catalanitat per l’estat italià des de 1999 i -a nivell lingüístic- "la llengua de l’Alguer s’imparteix en escoles públiques gràcies a projectes de cooperació del municipi de l’Alguer amb les Associacions de Municipis de Catalunya. En aquest context, la Universitat de Sàsser també té una càtedra catalana i la Facultat d’Arquitectura, amb seu a Alguer, afavoreix la incorporació de la Universitat Turritano a la Xarxa Universitària de Catalunya".