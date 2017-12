[Vídeo] Susanna Griso beatifica la ultradreta espanyola

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 20:30 h

Entrevista a una suposada víctima d'un atac independentista

Redacció | Un gol per l'escaire o una intoxicació intencionada? Aquesta pregunta només la pot contestar Susanna Griso i el seu equip d'Espejo Público. Resulta que avui han entrevistat una noia que suposadament va rebre un atac independentista, que no ha estat demostrat encara. El pitjor de tot és que la noia de Balsareny, Cristina Arias Maya, és membre de la plataforma unionista i d'ultradreta nacionalsocialista Hermandad Hermanos Cruzados.

Susanna Griso entrevista una noia d'ultradreta



La Cristina Arias i Jordi Cervantes a la manifestació d'ultradreta a Manresa © Hermandad Hermanos Cruzados



Susanna Griso s'ha endut el premi a la millor entrevista per a mostrar un grup violent i d'estètica feixista com una víctima benevolent i arraconada. Ha passat avui en directe al programa matinal d'Antena 3 Espejo Público. Albert Castillón presentava el cas de Cristina Arias Maya, una veïna de Balsareny que ha rebut un suposat atac independentista per tenir una bandera espanyola penjada al seu balcó.

De moment, els fets s'estan investigant i no hi ha declarada l'autoria oficial. Malgrat això, l'equip de Susanna Griso l'ha entrevistat en directe. Però el que han obviat de manera vil és la pertinença a un grup d'ultradreta de la veïna de Balsareny. Diferents fotos d'ella, amb la seva parella, Jordi Cervantes, d'estètica encara més radical, formen part de la plataforma Hermandad Hermanos Cruzados. De fet, van ser presents a la manifestació d'ultradreta a Manresa que va acabar amb aldarulls.

Una família radical espanyola



La parella de Cristina, en Jordi, és la persona que va insultar greument uns excursionistes que es feien una foto amb una estelada. Més avall trobareu el vídeo. També, segons fonts locals de Balsareny, els fills de la parella són problemàtics i van insultar uns independentistes per penjar un cartell.

Suport del Gobierno



El cas va tenir tanta volada que fins i tot el president espanyol Mariano Rajoy i el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, van trucar a l'afectada per donar-li ànims. Tota una vergonya.





VÍDEO de la suposada "víctima" de "l'atac" de Balsareny. Fa només dues setmanes insultava i amenaçava de mort un grup d'excursionistes independentistes que es feien una foto amb una estelada al cim de Collbaix pic.twitter.com/jBzwHLlwFF — Marq Martí #Apoderat21D (@MarqMarti) 3 de desembre de 2017

