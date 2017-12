[Fotos] La societat catalana torna a reaccionar en massa a l'escarni de la justícia espanyola

Última actualització Dilluns, 4 de desembre de 2017 21:30 h

Milers de persones exigeixen a Barcelona l'alliberament d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

M.B.| Aquest dilluns, el Tribunal Suprem ha deixat en llibertat els consellers Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Carles Mundó. Una bona notícia que s'ha vist entelada per la decisió del jutge Pablo Llarena de mantenir a presó sense fiança a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i davant la qual la societat catalana ha tornat a reaccionar. Milers de persones han respost avui a la crida de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural reunint-se a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir la llibertat dels presos polítics que avui tornaran a dormir a Madrid.

A la manifestació, hi han assistit l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, el número 5 de Catalunya En comú-Podem per a les eleccions del 2-1D, Joan Josep Nuet, i els regidors d'ERC a l'Ajuntament, Juanjo Puigcorbé, Jordi corones i Alfred Bosch; al qual s'ha vist visiblement emocionat durant els parlaments dels vicepresidents de l'ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri. Una emoció que compartia amb molts dels ciutadans reunits avui, que -amb els ulls entelats de llàgrimes- expressaven la seva indignació al crit de "fora els okupes del Palau", "llibertat presos polítics" o "1 d'octubre, ni oblit ni perdó". Els catalans es mantenen ferms i no faran "ni un pas enrere".Durant el seu discurs, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha agraït a la ciutadania la seva ajuda per poder pagar les fiances dels consellers que han sortit avui en llibertat i ha llegit un missatge de Cuixart des de la presó: "Hem remuntat situacions més adverses. No deixem que res geli nostres cors". "Jordis, Oriol, Joaquim, no descansarem fins que torneu a casa", ha sentenciat Mauri.Al seu torn, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha instat els catalans a seguir mobilitzats i acudir en massa a les urnes de cara al 21-D; així com a omplir Brussel·les en la manifestació d'aquest dijous. "L'Estat està duent a terme una escalada repressiva que afecta milers de persones. Això no pot durar tota la vida", ha reblat.