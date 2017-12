Els tripijocs del TS per mantenir els presos polítics

Pablo Llarena no és menys radical que l'Audiència Nacional

En un primer moment s'havia pretès mostrar, des dels mitjans espanyols i el Gobierno, que el TS era més benevolent que l'Audiència Nacional. Ja s'ha comprovat que no. Pablo Llarena manté fins a 4 presos polítics amb presó preventiva. I fa mans i mànigues per aconseguir-ho: a la interlocutòria acte, accepta la tesi del delicte de rebel·lió i la violència als fets del 20 de setembre però ho basa tot en suposicions i no en fets fefaents.

Les suposicions de Llarena per mantenir els presos polítics

Pablo Llarena diferencia el tractament als membres de la mesa i la presidenta del Parlament amb els dels presos polítics basant-se en una suposada violència exercida pels últims el 20 de setembre davant el departament d'Economia de la Generalitat. Però el text demostra que només són suposicions: "por más que resulte evidente que el civismo acompañó a las decenas miles ciudadanos que se movilizaron ante los numerosos llamamientos públicos que recibieron [...] se constató la infiltración de numerosos comportamientos violentos y agresivos, que reflejaban el violento germen que arriesgaba expandirse".

El jutge del TS encara té esma per afegir a la interlocutòria: "aunque la mayor parte de los ciudadanos reunidos iban a actuar únicamente impulsados por su convencimiento ideológico y que estarían firmemente comprometidos con evitar cualquier tipo de agresión o violencia, se iban a infiltrar necesariamente numerosos comportamientos agresivos".

Risc de reincidir malgrat que estiguin cessats

Per acabar-ho d'adobar, Llarena creu que Junqueras i Forn "ofrecen el riesgo de reincidir en la perpetración de los hechos con igual probabilidad que la que se aprecia en todos los investigados -los ocho consellers y 'los Jordis'-, no puede decirse lo mismo respecto a la lesividad que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones". Cal recordar, però que estan cessats pel mateix article 155. A més, no deixen de ser els dos membres destacats de les llistes dels dos principals partits independentistes, ERC i JxCat.