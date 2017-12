Els presos polítics marquen l'inici de la campanya

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

A tu . Josep Pagès Canaleta, pobre desgraciat malalt del cap, et podria anar bé que et tornessin a ingressar a un psiquiàtric a veure si , ja que no et poden curar la subnormalitat, al menys , a base de descàrregues d'electro-xocs et podessin fer entendre que quan una PERSONA HONRADA és injustament a la presó,qui en fa broma ha de ser o un SUBNORMAL TOTAL o un FILL DE LA GRAN PUTA.







