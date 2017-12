Continua la repressió de l'Estat: la Policía Nacional escorcolla la seu de l'Idescat

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 10:45 h

Busquen informació relativa als preparatius de l'1-O

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La Policia Nacional escorcolla la seu de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dimarts al matí a la recerca d'informació sobre els preparatius de l'1-O.

Imatge de les paparetes del referèndum de l'1-O en l'institut Itaca de Barcelona © Josep Molina Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, Idescat, policia nacional, registre, repressió

Segons ha avançat el diari Ara, un equip de la Policia Nacional ha entrat vora les 10.00 de dimarts al matí a la seu de l'Idescat amb una ordre del jutjat número 13 de Barcelona per registrar els sistemes informàtics.

Estarien buscant informació relativa al cens utilitzat durant el referèndum de l'1-O. L'ordre l'ha emès el jutjat que va ordenar el registre a la seu de la Conselleria d'Economia i la detenció de diversos càrrecs de la Generalitat pels preparatius sobre l'1-O.



Fonts del TSJC han remarcat que no es tracta d'un escorcoll, sinó que la policia s'hi ha presentat amb una petició d'informació. Els agents es troben a la quarta planta de l'edifici, que és on hi ha els serveis informàtics, segons han explicat fonts de l'Idescat.

Notícies relacionades