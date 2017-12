La justícia espanyola retira les euroordres per evitar el ridícul en la causa contra el Govern a l'exili

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 11:15 h

Desisteix de la col·laboració belga per no caure en contradiccions

Redacció | El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha acordat retirar les euroordres contra Puigdemont i els quatre consellers a Brussel·les perquè considera que la causa forma part d'una "unitat jurídica inseparable". El TS ha pres aquesta decisió per no vol caure en contradiccions amb la justícia belga, que el 14 de desembre decidia si extradia o no el govern a l'exili. Així doncs, Llarena evita que la justícia espanyola faci el ridícul en la causa contra el Govern si la justícia belga refusa l'ordre de detenció.

El jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha retirat les euroordres de detenció dictades el passat 3 de novembre per l'Audiència Nacional contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig.

En la resolució, el magistrat argumenta que desisteix de la col·laboració de la justícia belga perquè, després d'emetre les ordres, s'ha definit que els fets que s'investiguen s'han dut a terme de manera "concertada per part de tots els investigats" i que, per tant, considera que tots han de formar part d'una "unitat jurídica inseparable" que s'ha d'instruir al Suprem. Per tant, no vol que la justícia belga decideixi sobre la situació de Puigdemont i els altres quatre consellers destituïts.



En la resolució, a més, Llarena posa de manifest que tots ells han mostrat "la intenció de retornar a Espanya amb la finalitat de prendre possessió i exercir uns càrrecs electes", ja que s'han presentat a les eleccions del 21-D. L' ordre espanyola segueix vigent, així que en cas que el president legítim de la Generalitat torni a Catalunya serà detingut per les forces policials espanyoles.

