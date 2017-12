[Vídeo] Un unionista posa en perill usuaris de la C-17 en tirar una asta amb una estelada des d'un penya-segat

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 12:05 h

Ell mateix es va gravar duent a terme l'acte vandàlic

Gerard Sesé @gerardsese | Mentre la justícia espanyola manté gent pacífica i demòcrata a la presó per les seves idees per suposats delictes vinculats amb la violència, l'unionisme pot seguir duent a terme actes vandàlics, perillosos i carregats d'odi amb total impunitat. És el cas d'aquest energumen que s'ha gravat duent a terme una acció perillosa i delictiva.

L'unionista radical es grava a si mateix duent a terme l'acte vandàlic. Sembla que li vol enviar a la seva parella perquè comença dient "mira cariño". Després s'aproxima a l'asta on hi ha una estelada i diu "si le quito los tornillos de aquí, se va cayendo, no se qué le pasa a esta mierda". Mentre va dient "uiuiui" va descaragolant els cargols fins que per si sol el pal cau mentre exclama "se ha caido a la mierda, a tomar por culo y al que le moleste que se pique".

El més greu de tot plegat és que, tal com es veu a les imatges i publicades al perfil @MNANoticies, és que es troba sobre un penya-segat i l'asta cau sobre la C-17.

Indigent mental, i segurament votant de Ciutadans, posa en perill la vida dels conductors a la C-17 en llançar un màstil amb una estelada barranc avall. pic.twitter.com/4BveE5W0Tq — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 4 de desembre de 2017

