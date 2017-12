L'enginyós detall de la CUP en el seu programa electoral

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 12:45 h

Suprimeixen el número 155 en el llistat de propostes de la formació pel 21-D

Redacció | La CUP enumera 280 propostes al llarg de les 73 pàgines del seu programa electoral. Però hi ha un detall que no deixa indiferent a qui el llegeixi. Els cupaires han suprimit el número 155 en el llistat dels seus punts programàtics pel 21-D, per tant, passa del 154 al 156.

Un detall molt enginyós dels cupaires per plasmar el seu frontal rebuig contra l'article 155 de la Constitució també en el seu programa electoral, i que marcarà aquesta campanya.

On sí que apareix el 155 és en la portada del mateix document: '21D Dempeus!, + de 155 propostes pels drets socials, per la república i per l'assemblea constituent'.

En l'acte d'obertura de la campanya electoral de dilluns a la nit, la CUP ha augurat un gran resultat de l'independentisme que permeti revertir el cop d'estat, desobeir el 155 i aconseguir la llibertat dels presos.







Tot i això, el cap de llista, Carles Riera, ha avisat que sense un paper important de les posicions "rupturistes" això no serà possible: "El pacte amb l'estat espanyol ja no és possible i qui l'expliqui, menteix", ha sentenciat.

