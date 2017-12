Puigdemont no cau a la trampa i no marxarà de Bèlgica tot i la retirada de l'euroordre

L'advocat català de Puigdemont diu que la retirada de l'euroordre només li permet moure's lliurement per Bèlgica

L'advocat català de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat aquest dimarts al migdia que la retirada de les ordres europees de detenció contra Puigdemont i quatre dels seus consellers només implica que podran moure's lliurement per Bèlgica, però no per la resta de la Unió Europea, tercers països i menys encara a l'estat espanyol. Així, es manté vigent l'ordre internacional de recerca i captura, així com l'ordre de detenció dins de l'estat espanyol. Per això, diu que la situació diària dels cinc membres del Govern destituïts variarà poc, ja que només deixaran d'estar vigents les mesures cautelars que els va imposar el jutge belga, com haver de notificar cada matí per correu electrònic on seran durant el dia.

La número dos de la candidatura d’ERC, Marta Rovira, ha considerat que la retirada de l’euroordre de recerca contra el president Carles Puigdemont i els membres destituïts del seu Govern que són a Brussel·les é “una manipulació judicial més per complicar el retorn del president i els consellers”. Per a Rovira, amb aquest moviment, l’Estat intenta provocar que un “possible retorn vagi seguit d’una citació judicial, d’una declaració davant el jutge, i de mesures cautelars que poden ser les mateixes que mantenen Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez a la presó”. A més, la republicana creu que darrere de la decisió judicial també hi ha una reflexió de les institucions espanyoles, que “prefereixen que la justícia de l’Estat no sigui jutjada per la justícia belga, perquè el dictamen seria de repulsa a les formes i abús de dret”.