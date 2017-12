L'enquesta del CIS divideix el bloc del 155

En aquest sentit, Arrimadas ha fet una crida a la unitat del bloc del 155. Per això, els demana que deixin de pensar en els resultats de ''cada partit'' i abandonin la idea que C's és ''l'adversari polític'' i que contemplin ''l'opció real d'acabar amb el procés i tenir un govern constitucionalista a Catalunya''.

Arrimadas es compromet amb aquest govern i assegura que ''es deixarà la pell'' per aconseguir-ho. A més, no descarta cap futur pacte i allarga la mà a totes les forces del bloc 155 sempre que es comprometin a no governar amb els independentistes. En aquest sentit, demana a Iceta que es comprometi a no pactar amb ERC.

D'altra banda, el candidat del PPC, Xavier Garcia Albiol, en l'acte d'inici de campanya de dilluns a la nit ha cridat a capgirar les enquestes que pronostiquen una caiguda de la seva formació. "Heu vist una enquesta que no ens agrada gens", però "li donarem la volta i demostrarem que l'enquesta important és el 21D", ha afirmat. Per aconseguir-ho, ha dit, cal "sortir amb força i amb convenciment".

Pel que fa al cap de llista dels socialistes, Miquel Iceta, ha retret a Albiol les seves paraules de 'a por ellos' en el seu míting d'inici de campanya i ha valorat que aquestes formes i llenguatge "no són propis de la campanya sinó més aviat de taverna". En declaracions als mitjans des d'El Prat de Llobregat, Iceta ha dit que tal i els resultats que donen les enquestes al PPC, les paraules d'Albiol "es comenten per si mateixes". El socialista ha dit que la campanya electoral no ha de ser "escenari de lluita partidista acarnissada" sinó de contrast de propostes polítiques.