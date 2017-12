El PP creu que Puigdemont té un ''vergonyós avantatge'' per ser a l'exili en lloc d'empresonat com Junqueras

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 14:15 h

L'eurodiputat popular Esteban González Pons demana al president que torni a Espanya, on seria immediatament detingut

ACN/M.B| El cap de files del PP a l'Eurocambra, Esteban González Pons, ha acusat aquest dimarts el president Carles Puigdemont d'obtenir un "vergonyós avantatge" respecte a Oriol Junqueras pel fet de no ser a la presó. "Em sembla que després de la decisió del Suprem, Puigdemont hauria de deixar d'aprofitar-se del desavantatge en el qual ha situat ell mateix amb la seva vida a Junqueras", ha afegit.

La retirada de l'euroordre només permet a Puigdemont moure's lliurement per Bèlgica



L'advocat català de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat que la retirada de les ordres europees de detenció contra Puigdemont i quatre consellers només implica que podran moure's lliurement per Bèlgica, però ni de lluny per l'estat espanyol. Així, es manté vigent l'ordre de detenció dins de l'estat espanyol.



El lletrat ha explicat en declaracions a RAC1 i el 324 que ara Puigdemont, Comín, Ponsatí, Serret i Puig saben que si posen un peu a l'estat espanyol seran immediatament detinguts i posats a disposició del magistrat del Tribunal Suprem, que en 72 hores hauria de decidir si els empresona, els deixa en llibertat incondicional o els imposa alguna mesura cautelar com fiances. Per a Cuevillas, l'estratègia jurídica seguida a Bèlgica ha estat un "èxit", ja que, segons ell, la justícia espanyola renuncia a l'ordre europea de detenció perquè "hi havia un risc molt elevat que la justícia belga la rebutgés".

Sobre la possibilitat que Puigdemont vagi a votar el 21-D, no s'ha volgut pronunciar, ni donar cap consell. Diu que el president destituït sap que el detindrien perquè "li tenen moltes ganes", però "el president Puigdemont és molt president Puigdemont" i el veu capaç de fer-ho perquè el seu compromís polític és "innegable". També ho podria fer després de les eleccions, segons quin sigui el resultat.

Ho ha dit en referència a la decisió que va pendre ahir el jutge Pablo Llarena de mantenir el vicepresident a la presó sense fiança i davant la qual tot l'independentisme polític va reaccionar amb una ferma condemna. De fet, tant des de la llista del president com des d'ERC i la CUP es lluita des de fa setmanes per l'alliberament de tots els presos polítics, al contrari del que ha fet el bloc PP, C's, PSOE.L'eurodiputat popular ha afirmat que després de la decisió del Tribunal Suprem de retirar l'euroordre "ja no hi ha cap raó perquè Puigdemont no torni a Espanya i es posi al capdavant del poble que volia liderar". En aquest sentit, l'ha acusat de "proclamar la independència i sortir corrent" i ha dit que ha de "donar la cara" com han fet "altres companys seus que es troben en presó provisional".Sobre la retirada de l'ordre europea de detenció, González Pons ha dit que la decisió judicial "respon a criteris processals" i ha descartat que l'Estat no confiï en la justícia belga. "No té més lectures que la del jutge, que intenta que la causa sigui inatacable, perfecta", ha dit sobre la decisió del magistrat.