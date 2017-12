|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

5 de desembre de 2017, 15.43 h







OLBIAL (que seria com ho pronunciaries tu perquè la teva llengua és massa grossa i no et cap a la boca) Javié Garcia Olbial, sigues una miqueta encara que sigui només una miqueta PERSPICAÇ:







Tu series incapaç de cosir fins i tot aquests grans forats que dus als mitjons quan fa 7 dies que no te'ls canvies i ara ens vens amb que . . . PRETENS COSIR EL FEIXISME ESPPANYOL AMB LA DEMOCRÀCIA CATALANA??! !







Aoa, apa, Javié, em faràs pensar que tu també ingereixes ANÍS EL MONO.