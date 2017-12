El Síndic avisa que mantenir Junqueras, Forn i Sànchez a presó significarà una ''distorsió'' en els resultats del 21-D

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 16:00 h

Rafael Ribó adverteix de les irregularitats que suposa fer una campanya electoral amb candidats empresonats

ACN/M.B.| "Suposa objectivament una distorsió d'aquests comicis, i per tant, dels seus resultats". Aquesta és la conclusió del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, sobre les conseqüències que suposa dur a terme una campanya electoral amb candidats empresonats. L'endemà que el jutge del Suprem Pablo Llarena optés per mantenir a la presó el vicepresident, Oriol Junqueras, el conseller, Joaquim Forn, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez -que es presenten com a cap de llista d'ERC, i com a números 7 i 2 de Junts per Catalunya, respectivament-, Ribó ha assenyalat que és "particularment important, en períodes electorals, permetre que les opinions i les informacions de tot tipus circulin lliurement" i ha lamentat que en la situació actual la campanya "també queda judicialitzada".

El síndic ha recordat que el dret de participació política està recollit en l'article 23 de la Constitució i en l'article 3 del protocol addicional al Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH) i requereix que les persones candidates a uns comicis democràtics puguin participar en la campanya en plenes condicions d'igualtat.

D'altra banda, ha criticat que en el decurs de la fase inicial de la investigació, l'Audiència Nacional, la Fiscalia i la instrucció del cas "han fet asseveracions que es podrien interpretar com una criminalització de la llibertat d'expressió i de manifestació", que afegeix Ribó, "són drets de participació política imprescindibles en un estat democràtic". Per exemple, el Síndic cita el fet que les manifestacions de l'11 de setembre com a exemples d'actes de rebel·lió quan "en cap cas es pot presumir que hagin de resultar violentes", o la prohibició de la Junta Electoral de l'ús del color groc.

Per últim, Ribó considera que tampoc s'està complint el "principi de proporcionalitat de les penes", tal com, recullen els articles 25.2 i 9.3 de la Constitució. "La qualificació dels fets pel Ministeri Fiscal com a sedició o rebel·lió, assumida pels instructors del cas, i també les mesures provisionals adoptades al seu dia i que es mantenen avui per a alguns dels investigats, no sembla que compleixin aquest principi", resumeix el Síndic.