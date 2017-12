[Vídeo] Els britànics al·lucinen: la BBC es pregunta per què està prohibit el groc a Catalunya

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 17:30 h

Un reporter explica el simbolisme del color

Gerard Sesé @gerardsese | Europa segueix amb els ulls grossos tot el que està passat a l'Estat espanyol i el procés d'independència català. Si les imatges de la violencia policial de l'1-O i les del govern a presó ja han impactat a l'opinió pública europea, una de les últimes notícies també ha trasbalsat els ciutadans europeus, que comencen a veure Espanya com un Estat a anys llum dels requisits mínims que es prodiguen pel vell continent.

És el cas de la BBC, una cadena que ha anat seguint el procés amb atenció (fins i tot va entrevistar el president Carles Puigdemont després de l'1-O), que ha elaborat i publicat un petit reportatge on ha d'explicar als britànics per què el groc està prohibit a Catalunya. El reporter comença la seva crònica al concert per la llibertat del passat dissabte i explica el simbolisme del color groc. Narra la situació dels presos polítics engarjolats, així com els que defensen que no ho són, i acaba al Pont del Petroli de Badalona coincidint amb una activitat independentista que penjava llaços grocs en aquest punt neuràlgic del barcelonès.