Albiol desitjaria un 155 més llarg per ''corregir algunes desviacions'' a l'escola i els mitjans públics

5 de desembre de 2017, 17.16 h

Sr. Bokassa Albiol, té els ous esppelleringats no perque els tengui llargs,és perque fa molts anys que camina amb el cul per terra, en canvi llengüa sí que en té, i llarga, llàstima que només l'utilitza per bramar i bremular, mmúúúú, no com un bou sinó com una vaca, vagi en conte que si se li gira, s'ofeguerá vosté mateix.

Salut i República.