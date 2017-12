[Vídeo] Tardà sobre la teoria del feixisme d'Iglesias: ''El que diu no té cap tipus de qualitat intel·lectual''

Tardà considera que, seguint el pensament d'Iglesias, les lluites sindicals "van fomentar el pistolerisme". Uns exemples que serien tan absurds que "semblarien mentida", a més que "no s'ajusten a cap qualitat analítica en el context històric".

Segons Iglesias, l'independentisme és el responsable de despertar "el fantasma del feixisme", unes paraules que han topat avui amb la dura resposta de Joan Tardà, qui ha començat la seva intervenció assegurant que "s'ha de parlar amb el cervell, i no amb el budell". Segons el líder republicà, les afirmacions d'Iglesias no tenen "cap tipus de qualitat intel·lectual, ja que amb aquest raonament negaríem la història del moviment obrer".

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal