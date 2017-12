Rajoy agraeix a May el seu suport en el conflicte català

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 18:30 h

"Sense respecte a l'estat de dret i sense respecte a la llei no hi ha democràcia i el que hi ha és una tornada al pitjor passat de la història de la humanitat", assegura el president espanyol

Redacció | El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha agraït aquest dilluns a la primera ministra britànica, Theresa May, el seu suport al "govern i al poble espanyol" en el conflicte català durant els darrers mesos.

"Sense respecte a l'estat de dret i sense respecte a la llei no hi ha democràcia i el que hi ha és una tornada al pitjor passat de la història de la humanitat", ha assegurat Rajoy en una compareixença conjunta davant els mitjans de comunicació en el transcurs de la visita oficial al número 10 de Downing Street. En la trobada, May ha reiterat davant els mitjans de comunicació que "és fonamental que imperi el l'estat de dret i es respecti la Constitució espanyola".







El CDR de Londres rep Rajoy a Downing Street



El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Londres ha reunit alguns catalans residents a la capital anglesa que han volgut demanar la llibertat dels presos polítics a les portes de Downing Street, on Rajoy es reunia amb Theresa May. Tot i que els manifestants pretenien rebre el president espanyol, finalment, Rajoy ha entrat per la porta del darrere.



Els dos dirigents també han analitzat altres aspectes de la relació bilateral entre els dos països, com per exemple la lluita contra el terrorisme o la seva relació un cop consumat el Brexit, de la qual May ha garantit que "perdurarà" més enllà de la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea.

