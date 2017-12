Domènech es veu president tan amb el suport independentista com del bloc del 155

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 17:00 h

Diu que és el candidat "amb més opcions" perquè totes els altres partits "es veten mútuament"

ACN| El candidat de Catalunya En Comú-Podem a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, s'ha erigit aquest dimarts com a possible candidat de consens al Parlament per assumir la presidència de la Generalitat. "Tinc un escenari de comoditat absoluta que m'investeixin a mi", ha assegurat en ser preguntat si preferia facilitar la investidura de Carles Puigdemont (JxCAT), la d'Inés Arrimadas (Cs) o si forçar noves eleccions. "Sóc el candidat amb més opcions perquè tots es veten mútuament", ha argumentat en una conferència al Cercle d'Economia. En aquest sentit, Domènech s'ha limitat a rebutjar una investidura que "representi la unilateralitat, o Cs". "No la veiem en cap cas", ha assegurat.

Xavier Domènech, al Cercle d'Economia © Núria Julià Comparteix Tweet

D'altra banda, el candidat de Catalunya En Comú-Podem (CatECP) a la presidència de la Generalitat ha assegurat que "la millor notícia" no passa tant perquè el jutge del Suprem Pablo Llarena hagi retirat les ordres europees de detenció dictades per l'Audiència Nacional contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig sinó per fer del 21-D unes eleccions "com més normals millor".



En aquest sentit, el líder dels comuns ha argumentat que això passa perquè "tots els candidats", també Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els 'Jordis', puguin participar-ne en "condicions normals més enllà de les estratègies del Suprem". Domènech considera així que "tots" els candidats han de poder explicar les seves propostes. "Com hem arribat fins aquí i com en volem sortir; els responsables de la Generalitat han de poder gaudir del dret de fer-ho, igual que la ciutadania d'escoltar-ho i decidir", ha sentenciat.