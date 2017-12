[Vídeo] Colau rebutja posar el nom d''1 d'Octubre' a un carrer

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 19:00 h

ERC volia que es bategés així l'avinguda Reina Maria Cristina

El comissionat de Programes de Memòria de Barcelona, Ricard Vinyes, ha rebutjat aquest dimarts el prec formulat per ERC per posar el nom d''1 d'Octubre' a un espai de la ciutat.

Vinyes ha argumentat que el criteri general amb les persones és deixar passar cinc anys des de la seva mort per proposar a la ponència del nomenclàtor que algun carrer de la ciutat porti el seu nom.Al seu parer, tot i que això no és així per a esdeveniments històrics, "el criteri és deixar passar temps i prendre una decisió reposada"."És justament el transcurs del temps el que enalteix un esdeveniment o el que ens fa matisar o repudiar un esdeveniment", ha afegit. Els republicans plantejaven batejar amb aquesta denominació l'avinguda Reina Maria Cristina.