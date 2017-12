Durant tot el procés de resolució s'han anat produint per la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries una sèrie d'"irregularitats intolerables, duent a terme actuacions aberrants, col·locant la tramitació d'aquest concurs de trasllats al capdavant d'un hipotètic rànquing d'il·legalitats i irregularitats intolerables, d'obscurantisme total i absolut i de falta de respecte a les més elementals normes de procediment".

El passat 28 de març de 2017 es va publicar al BOE la convocatòria de concurs de trasllats en Institucions Penitenciàries, publicant-se la resolució d'aquest concurs en el BOE del dia 6 de novembre de 2017. En ell, els funcionaris de presons de tota Espanya podien sol·licitar les places vacants que sortien, aproximadament 3.500 places en els més de 80 establiments penitenciaris, repartits per la geografia espanyola.

L'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries, Acaip, assegura que hi ha hagut més de 3.400 llocs de treball adjudicats en el més absolut "obscurantisme i amb total falta de transparència, amb comportaments totalment vergonyants de l'Administració Penitenciària". Així ho han expressat en un comunicat des del sindicat

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal