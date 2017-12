Els presos polítics no es dobleguen a l'escarni de la justícia espanyola

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 19:30 h

Forn i Sànchez demanen tornar a declarar i Junqueras presentarà un nou recurs

ACN/M.B.| L'expresident de l'ANC i número 2 de la llista de JxCat, Jordi Sànchez, demanarà al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena tornar a declarar el més aviat possible per tal de reclamar la seva llibertat, aquest cop sobre el fons de tot el cas, després que divendres només ho fes sobre la situació de presó provisional. Així, s'afegeix a la petició ja presentada del conseller Joaquim Forn, en el mateix sentit, ja que els dos segueixen empresonats per la justícia espanyola després que sis consellers fossin excarcerats aquest dilluns.

Per la seva banda, el vicepresident Oriol Junqueras, també té previst presentar un recurs contra el seu manteniment a presó, tot i que no s'ha concretat si també demanarà declarar altre cop. El recurs es podria presentar els propers dies, tot i que tenint en compte els dies festius d'aquesta setmana, es podria allargar fins la setmana que ve.Amb aquestes accions, els presos polítics de l'independentisme demostren que no es dobleguen davant la judicialització del procés per tal de frenar-lo i, els tres que són candidats al 21-D (tots menys el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart), segueixen amb la lluita per fer possible que els catalans puguin celebrar els comicis amb totes les garanties. I és que -segons ha dit avui mateix el Síndic de Greuges, Rafael Ribó- mantenir Junqueras, Forn i Sànchez a presó significaria (com a candidats, durant una campanya electoral) una ''distorsió'' en els resultats del 21-D.