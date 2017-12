Un exmagistrat del Suprem qüestiona Llarena: ''Si no hi ha causa per demanar la detenció a Bèlgica, per què sí a Espanya?''

Última actualització Dimarts, 5 de desembre de 2017 21:00 h

Martín Pallín no entén per quin motiu el TS manté la persecució contra el Govern a l'exili

Redacció | La decisió del jutge Llarena continua portant cua, en una entrevista al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, el qui fou fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem qüestiona el criteri de l'actual titular del Suprem: "Si no hi ha causa per demanar la detenció a Bèlgica, per què sí a Espanya?"

Segons Pallín, "no és lògic" que la causa per la qual s'està perseguint el president legítim de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els quatre consellers que l'acompanyen a Brussel·les, s'hagi aturat a Bèlgica i, en canvi, a Espanya segueixi en peu: "no s'entén que desapareguin les circumstàncies que varen motivar l'euroordre i encara hi hagi causa per detenir-los quan arribin a Espanya".

El mateix exmagistrat ha posat en dubte el criteri amb el qual es manté la presó de Junqueras, Forn i els Jordis sota el bressol de la reiteració, ja que no tenen accés als comptes públics.

