La CUP denuncia censura a TVE amb l'anunci electoral de suport als presos polítics

Última actualització Dimecres, 6 de desembre de 2017 09:15 h

El vídeo s'havia d'emetre tres vegades aquest dimarts però la cadena ha decidit enviar-lo a la Junta Electoral

ACN| L'anunci electoral de la CUP de suport als presos polítics no s'ha emès aquest dimarts per TVE per decisió pròpia de la cadena, tot i que posteriorment l'ha enviat a la Junta Electoral, que encara no s'ha pronunciat.

La CUP denuncia el veto a la cadena pública estatal i insisteix en el fet que la decisió de no emetre l'anunci no és de la Junta Electoral, sinó de TVE. "La TV pública espanyola exerceix de jutge parcial", ha piulat la CUP a Twitter. L'anunci és una imatge fixa de suport als presos polítics i l'eslògan "stop excepció", que s'hauria d'haver emès fins a tres vegades aquest dimarts, segons fonts del partit. A partir de dimecres, la CUP emetrà ja l'anunci oficial de la campanya, inspirat en un tutorial de Youtube per explicar com materialitzar la república.