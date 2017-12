[Vídeo] Quantes lleis catalanes ha tombat el TC des de la sentència de l'Estatut?

Última actualització Dimecres, 6 de desembre de 2017 11:00 h

ANC i Òmnium defensen a través d'un vídeo que la Constitució és un fre pels drets socials, l'economia i el medi ambient

Agències | Crida a la Democràcia ha fet públic aquest dimecres 6 de desembre, dia en què es commemora la Constitució de l'estat espanyol un nou vídeo.

[VÍDEO] Volem celebrar la Constitució recordant-te algunes de les 27 lleis socials aprovades democràticament pel Parlament i tombades després pel TC. Sense comptar l'Estatut. Ni l'autogovern sencer. pic.twitter.com/ppruSGe379 — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) 6 de desembre de 2017

En aquest vídeo es denuncia que el Tribunal Constitucional (TC) ha tombat fins a 27 lleis aprovades pel Parlament des de la sentència de l'Estatut.Entre les llesi tombades, per exemple, s'hi troba la llei contra la pobresa energètica, contra els desnonaments, per la igualtat entre homes i dones, la llei d'impostos als bancs o bé, la llei contra el canvi climàtic.ANC i Òmnium defensen que la Constitució és un fre pels drets socials, l'economia i el medi ambient, i asseguren que la Carta Magna "prohibeix el país que ha votat". Per aquest motiu, demanen recuperar la democràcia.