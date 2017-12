La CUP aspira a créixer al Camp i l'Ebre i assolir el segon diputat

Última actualització Dimecres, 6 de desembre de 2017 11:30 h

El cap de llista 'cupaire' per Tarragona reivindica la República per acabar amb els "problemes endèmics" del territori

El cap de llista de la CUP per Tarragona a les eleccions del 21-D, Xavi Milian, reivindica la República per posar fi a "problemes endèmics" del territori.

Pla mig del cap de llista de la CUP per Tarragona a les eleccions del 21-D, Xavier Milian © Roger Segura Comparteix Tweet

Etiquetes 21-D, CUP, Ebre, eleccions, eleccions 21-D, República, Tarragona

Les nuclears, els transvasaments, el sistema sanitari o un model turístic enlluernat pels creuers i l'antic BCN World s'arrosseguen d'"herències" adherides al territori amb les quals els cupaires hi batallen des de fa temps, en una lluita en la qual sovint s'han quedat sols.



Historiador i periodista, Milian, 33 anys, confia que la formació segueixi creixent a les comarques tarragonines i esgarrapar el segon diputat. Malgrat veure el 21-D com unes "eleccions il·legítimes" i una "farsa" de l'Estat per tornar a aplicar el 155, creu que la formació s'hi ha de presentar per garantir als votants l'opció de l'esquerra independentista. "El debat en aquestes eleccions és: o construir futur o tirar enrere", ha declarat Milian en una entrevista a l'ACN.



"No hi ha volta enrere". Milian creu que cal un front comú dels defensors del sobiranisme, obtenir una àmplia majoria i no deixar-se doblegar davant "la repressió i les amenaces de l'Estat". Segons el candidat cupaire, "cal tirar endavant el procés constituent de forma unilateral". Creu que tornar a l'autonomisme és sinònim de no futur i que el procés no es pot concebre sense la mobilització al carrer. "Va començar al carrer i acabarà al carrer", ha sentenciat.



Avís a JxCat i ERC

A partir d'aquí, Milian llança un avís a JxCat i a ERC. "La mobilització de la gent al carrer ha de fer que aquells partits que tenen la temptació de buscar una tercera via, que ja s'ha demostrat que no existeix, no puguin fer-se enrere en el seu compromís que van adoptar el 27-S, l'1-O i el 27-O", ha dit. "Precisament la CUP, que en un primer moment volíem fer boicot al 21-D, ens hi presentem amb l'únic objectiu de garantir una opció d'esquerres a favor de la independència", ha afegit.

Milian afegeix, però, que el debat no es redueix només "a canviar una bandera per una altra", sinó "definir un nou marc de relacions i debatre quin model de societat volem construir, i ha quedat demostrat que, això, el model autonomista no ens ho permet". "Som els primers interessats en deixar de parlar d'independència per començar a teixir aliances amb tots els partits d'esquerres per construir una majoria social, que hi és en aquest país", ha reafirmat.



El passat de Milian



Milian, nascut a Reus i resident a Tarragona, passa a primera plana mediàtica després d'anys d'exercir política des de darrere. El fet d'esdevenir ara la cara visible de la CUP a Tarragona no l'espanta. Amb només 15 anys es va implicar amb Maulets.



Va ser mà dreta de l'exregidor reusenc David Vidal, amb qui van destapar tot l'entramat d'Innova i ara assessora el partit a la Diputació de Tarragona. Coneix bé el territori i està convençut que cal partir d'"un full en blanc".

"Un full en blanc"

"Hem d'escriure sobre un full en blanc, el nostre objectiu és construir una República que signifiqui un nou model de societat i de territori, tenim una herència que no sols ve dels trenta anys d'autonomisme, sinó que es remunta al franquisme, amb un territori trinxat amb nuclears, complexos petroquímics i minitransvasaments", ha declarat.



Milian recorda, però, que en moltes ocasions la CUP s'ha quedat sola al Parlament a l'hora de votar temes que afecten el territori.



Política sanitària

Així, posa d'exemple la moratòria de construcció de nous parcs eòlics o el seu posicionament contrari als transvasaments a conques internes. Una altra de les principals lluites de la CUP és la sanitat, amb el nou consorci de l'Hospital Sant Joan de Reus en el punt de mira.



"La política sanitària és de pedaços i volem un model que no alimenti corrupteles", etziba. Els recursos hídrics i l'economia "terciaritzada" amb projectes "especulatius" com BCN World preocupen a la CUP.



El paper de les infraestructures

Sobre les infraestructures ja engegades, com el Corredor Mediterrani o l'A-27 -a les quals la CUP inicialment s'hi oposava-, la formació lamenta que s'estiguin executant "a batzegades".



Finalment, Milian conclou que "si el 21-D torna a guanyar el sobiranisme, tornaran a aplicar-nos el 155; l'únic que busca l'estat espanyol amb les eleccions és obligar a rendir-nos; nosaltres diem que cal desmuntar aquesta farsa i, sobretot, que la comunitat internacional, ara sí, s'hagi de posicionar".

