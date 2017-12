L'ANC i Òmnium esperen ''la manifestació més gran a Brussel·les en els últims anys'' aquest 7-D

No hi ha cap vot

"Totes les parades de les àrees de servei a França parlen català", ha dit Alcoberro, sobre la gran mobilització de ciutadans que ja estan en ruta, en cotxe o autocar, cap a la capital europea. A Brussel·les, ha afirmat, s'hi manifesta "tothom", però és una "gran novetat" que hi surti al carrer "un país sencer". "Això ja parla de la situació que estem vivint", ha sentenciat Alcoberro.



Demain 7/12 #manifestation des #Catalans prévue à Bruxelles. Nous prévoyons des problèmes de circulation dans et autour du quartier européen ainsi qu’àh l’est de #Bruxelles.





Des d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri ha dit que la manifestació pretén agrair als europeus el seu suport als catalans i, alhora, advertir la Unió Europea que "s'ha d'espavilar" davant de la situació al país. "El que està en risc no és la independència, és la democràcia i els propis valors fundacionals de la Unió Europea", ha assegurat. I ha afegit que "la capacitat de solidaritat i de generositat d'una part importantíssima del poble de Catalunya no deixa de sorprendre, però és infinita, a cada repte la ciutadania s'hi ha bolcat". Segons Mauri, el 7-D els catalans "novament" faran una manifestació "cívica, pacífica i democràtica". La manifestació, que començarà a les 11 del matí, recorrerà alguns dels carrers del barri europeu de la capital belga, i passarà molt a prop de la Comissió, el Consell i el Parlament Europeu.A la capital de la UE no queda cap habitació lliure als hotels i la policia de Brussel·les explica als seus ciutadans que es preveuen problemes de circulació per la gran quantitat de gent que hi assistirà.