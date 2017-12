El PP de Lleida critica Serret per ser a Brussel·les ''tranquil·leta'' mentre ells fan campanya

Última actualització Dimecres, 6 de desembre de 2017 13:00 h

També asseguren no sentir-se "còmodes" amb la sentència de Sixena, facilitada per l'aplicació del 155

ACN| Segons la candidata del PPC per Lleida, Marisa Xandri, la consellera i candidata d'ERC per Lleida, Meritxell Serret, és ''tranquil·leta'' a Brussel·les mentre ella "ja porta dies fent campanya i trepitjant territori''. Xandri ha admès que la campanya electoral pel 21-D és ''atípica'', però no pels presos polítics o els candidats a l'exili, sinó perquè hi ha alguns que estan ''fugits'' a Brussel·les. L'objectiu del PPC a Lleida per al 21-D és recuperar l'escó perdut al 2015 i fer entrar l'alcalde exsocialista de Gimenells, Dante Pérez, com a diputat al Parlament. Un fitxatge que la popular ha celebrat remarcant que el PPC de Lleida és un partit obert que acull diferents sensibilitats, com els votants descontents del PSC que estan més arrelats al PSOE de Susana Díaz i no tant a les tesis de Pedro Sánchez i Miquel Iceta.









Xandri no veu bé que hagi de disputar-se els vots durant la campanya amb el número dos de la formació republicana per Lleida, l'alcalde d'Agramunt, Bernat Solé i creu que les campanyes han de servir per explicar el programa en tot allò que fa referència al que preocupa al ciutadà. Des del PPC -diu- el que volen és posar punt i final als darrers ''dos anys nefastos en que només s'han aprovat lleis anticonstitucionals''.



Marisa Xandri creu que després del 21-D als independentistes els toca ''estar una bona temporada a la banqueta''. En aquest sentit, defensa que l'aplicació del 155 a Catalunya ha servit per tornar a la legalitat de la mà del PP, C's, el PSOE i la Unió Europea, ja que Catalunya ''estava en el caos i el llindar legal'' i ara s'ha tornat a la normalitat i a la legalitat. És per això, que aposta per fer un canvi que permeti canviar el model de convivència, ''perquè ja toca''.

"Cal deixar de parlar ja dels presos'' Marisa Xandri considera que cal deixar de parlar ja dels consellers presos per la justícia espanyola, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, així com també dels dos líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Segons ella, Catalunya no tirarà endavant amb aquestes persones, estiguin o no a la presó i per això aposta per mirar més enllà i deixar de banda aquesta ''etapa negra de la història''.

''No ens sentim còmodes amb el tema de Sixena''

D'altra banda, Xandri ha reconegut que al partit se senten incòmodes amb la sentència i la providència del jutjat d'Osca que ordena el trasllat de 44 obres d'art al Monestir de Vilanova de Sixena que es troben al Museu de Lleida, ja que ells han defensat la unitat de la col·lecció, però assegura que acataran l'ordre del jutjat d'Osca perquè ''les sentències s'han de complir''. Xandri afirma que aquest tema constata que la justícia i la política ''no van a la una'' i lamenta que la decisió s'hagi pres justament ara, en campanya electoral. Els darrers esdeveniments en el litigi de Sixena vénen marcats per la imposició d'Íñigo Mendez de Vigo com a conseller de cultura via 155, ja que el ministre de cultura espanyol ha posat totes les facilitats al seu abast perquè les obres marxin de Catalunya.



Segons Xandri, des del PPC estan a favor del Museu com a ''valor turístic important per la ciutat i, per tant, les obres i la unitat museística hi han de ser''. Això no obstant, és conscient que ''les sentències arriben quan arriben'' i que el tema de Sixena ja fa temps que s'arrossega. En aquest sentit, dóna la culpa a la gestió que s'ha fet fins ara per part del Govern de Carles Puigdemont i també dels governs d'Artur Mas, ''que no van saber negociar aquesta qüestió a nivell polític amb els seus homòlegs a l'Aragó''.

