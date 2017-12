La solució de l'unionisme passa per una reforma constitucional que no ''acontenti'' els sobiranistes

Rivera: "La reforma de la Constitució ha de millorar la vida de tots els espanyols, no de Junqueras o Puigdemont"





La candidata de C's a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defensat els valors i els principis de la carta magna i els ha comparat amb ''la porqueria'' que suposa la llei de Transitorietat, que -segons ella- és una declaració d'intencions i ''l'antítesis'' de la Constitució. ''No m'estranya que a Junqueras i Puigdemont no els agradi la Constitució", ha conclòs Arrimadas, fent referència a alguns dels articles d'aquest text. Ha defensat també una reforma davant ''l'immobilisme dels partits vells i el rupturisme dels separatistes'', però ha recordat que ha suposat l'etapa més gran de pau i prosperitat a l'Estat.



Amb qui vol dialogar Iglesias per reformar la Constitució? El president de Cs, Albert Rivera, ha defensat que la reforma de la Constitució no ha de suposar "trencar Espanya" ni acontentar els "separatistes" que, segons ha considerat, "mai estaran contents". Segons Rivera, s'ha de modificar la Carta Magna per millorar la vida de tots els espanyols, no la de Puigdemont o Junqueras. Rivera ha afirmat que té el cap a la cambra baixa però el cor a Catalunya i ha llançat un missatge electoral de cara al 21-D: guanyar les eleccions al Parlament és el "millor antídot" per acabar amb el procés i garantir els drets constitucionals.La candidata de C's a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defensat els valors i els principis de la carta magna i els ha comparat amb ''la porqueria'' que suposa la llei de Transitorietat, que -segons ella- és una declaració d'intencions i ''l'antítesis'' de la Constitució. ''No m'estranya que a Junqueras i Puigdemont no els agradi la Constitució", ha conclòs Arrimadas, fent referència a alguns dels articles d'aquest text. Ha defensat també una reforma davant ''l'immobilisme dels partits vells i el rupturisme dels separatistes'', però ha recordat que ha suposat l'etapa més gran de pau i prosperitat a l'Estat.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat en el dia de la Constitució que és "clau" assumir que a Espanya cal abordar un debat "entre els que pensen diferent" per reformar la carta magna per tal de crear un "projecte col·lectiu". Iglesias ha criticat la "dinàmica de xoc de trens" i creu que és "incompatible" amb arribar a posar d'acord territoris que tenen visions diferents sobre l'encaix territorial. "Són debats constitucionals que ha de tenir el conjunt de la pàtria per construir un nou diàleg i acords de país", ha manifestat, tot reivindicant que ciutadans "amb sentiments nacionals diferents" s'han de poder posar d'acord. "No es tracta d'acontentar uns per perjudicar els altres, sinó de dialogar i buscar un gran acord de país", ha reivindicat.



També ha criticat la comissió de PSOE per revisar el model autonòmic i diu que cal "assumir" que el debat sobre el nou model territorial "no es pot resoldre en una comissió". A més, apunta que la reforma constitucional no només ha d'afectar l'àmbit territorial sinó que també cal que abordar el debat dels drets socials i allò que té a veure amb la corrupció. "Un dels grans acords del 78 era la garantia dels drets socials per a tots els ciutadans i aquest acord està trencat", ha manifestat des del Congrés.



Al seu torn, el cap de llista de Catalunya En Comú-Podem per al 21-D, Xavier Domènech, ha assegurat que la Carta Magna actual "no hauria estat possible" amb dirigents polítics com Mariano Rajoy o Albert Rivera. Tampoc el "pacte bilateral" per restablir la Generalitat, que Domènech vol per després de les eleccions, segons ha assegurat. En aquest sentit, i a l'acte 'Catalunya, motor de canvi', ha ironitzat amb l'acord que van anunciar els socialistes per reformar la Constitució a mitjans d'octubre: ha afirmat s'han especialitzat en que el PP els "robi sempre la cartera". Per tot plegat, el líder dels comuns, que ha rebut el suport de la líder de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, i del catedràtic de dret constitucional Javier Pérez Royo, ha advertit també que "qui es presenta com els grans salvadors de la Constitució són qui més l'ha rebregat".

Al seu torn, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicat la necessitat de "mirar al futur" i reformar la Constitució, tot i afirmar que cal treure una "lectura positiva" d'aquests 39 anys. Segons el líder dels socialistes, la reforma ha de servir per "eliminar conflictes i forjar nous consensos" per donar "estabilitat i seguretat" a les generacions futures. Segons ell, el 155 s'ha desplegat de manera "proporcional i mesurada per desbloquejar una situació preocupant" i ha aprofitat per fer campanya en favor del candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, defensant que votar Iceta és "votar per la reconciliació, la concòrdia i la defensa de l'autogovern". En aquest sentit, el mateix Iceta ha plantejat el 2018 com l'any per iniciar la reforma de la Constitució espanyola però ha alertat que "portarà temps". "Hem de revisar el que no funciona i incorporar coses que no estaven previstes en aquell moment", ha dit, però ha rebutjat marcar cap termini. El candidat del PSC el 21-D també ha assegurat que "només els que estimen de veritat la Constitució volen reformar-la perquè visqui molts anys".Sánchez ha volgut defensar la comissió parlamentària impulsada pel PSOE per avaluar l'estat autonòmic com a eina per afrontar la reforma de la Constitució en sis mesos. Ha reconegut que està en contacte amb el president espanyol, Mariano Rajoy, per parlar d'aquest tema i ha recordat a Rajoy el compromís de presentar una proposta per reformar el finançament autonòmic aquest 2017.